Un grave fatto di cronaca si è verificato in una scuola primaria di Piacenza durante l’orario delle lezioni. Un genitore ha aggredito fisicamente una maestra all’interno dell’istituto mentre tentava di prelevare la figlia prima della fine delle attività scolastiche, dando origine a un episodio di violenza che ha richiesto l’intervento delle autorità.

Maestra aggredita dal papà di un’alunna a Piacenza

Un grave episodio di violenza si è verificato in un istituto scolastico di Piacenza nel corso della mattinata. Secondo quanto riportato dal quotidiano Libertà, un uomo si è presentato a scuola con l’intenzione di portare via la figlia prima del termine delle lezioni. Alla richiesta dell’insegnante di attenersi alla procedura prevista — ovvero la compilazione di un modulo di autorizzazione — il genitore avrebbe reagito in modo incontrollato.

In pochi istanti, la discussione è degenerata: la docente sarebbe stata prima spinta con forza e successivamente colpita con un pugno, sotto gli occhi della bambina e di altri presenti all’interno dell’edificio. A seguito dell’aggressione, l’insegnante sarebbe stata trasportata al pronto soccorso per le cure necessarie e ha poi sporto denuncia insieme alla dirigente scolastica. Le indagini sono attualmente affidate alla polizia locale di Piacenza.

“Una pena esemplare”, maestra aggredita dal papà di un’alunna a Piacenza

Sull’accaduto è intervenuto anche il sindacato Gilda Insegnanti. In una nota, il coordinatore per Parma e Piacenza, Salvatore Pizzo, ha dichiarato:

“Valuteremo la costituzione di parte civile nel processo contro la persona che ha aggredito e preso a pugni la maestra di sua figlia“. Il rappresentante sindacale ha inoltre ricordato che “la violenza e la minaccia a un pubblico ufficiale (tali sono i docenti di Scuola Statale) è sanzionata con la reclusione fino a 5 anni, aumentata fino a 7 anni e 6 mesi“, sottolineando come si tratti di “un’aggravante specifica introdotta recentemente nel codice penale”.

Il sindacato ha infine auspicato che “L’amministrazione scolastica fornisca tutto il supporto possibile alla maestra aggredita“, chiedendo per il responsabile dell’atto “una pena esemplare“.