Mafia: Borghi (Iv), 'Capaci snodo terribile e delicato nostra storia'

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – "La strage di Capaci fu uno degli snodi più terribili e delicati della storia della nostra Repubblica. Ricordare a 32 anni il sacrificio di Giovanni Falcone, di Francesca Morvillo e degli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro significa da un lato riflettere per capire come fu possibile che la mafia portasse l’attacco al cuore dello Stato, e dall’altro ribadire che la responsabilità per la lotta al crimine e alla mafia non può mai arrestarsi. Nella tutela della memoria dei migliori di noi, il cui impegno e martirio non può e non deve essere dimenticato". Lo scrive sui social il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva.