Mafia: Draghi, 'più cultura legalità, estirpare connivenze in istituzioni'

Milano, 25 mag. (Adnkronos) – "La mafia si sconfigge con la cultura della legalità: in famiglia, nelle scuole, sul lavoro, nelle istituzioni. Con lo sviluppo economico, che porti sicurezza, lavoro, fiducia. Con l’impegno dei giovani, degli imprenditori, della società civile. Con la buona amministrazione e la determinazione a estirpare le connivenze che ancora ci sono all’interno delle istituzioni".

Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, parlando a Palazzo Pirelli, in occasione di un convegno dedicato alla mafia e alla finanza.

"Oggi celebriamo la professionalità, le intuizioni, l’eroismo dei magistrati come Falcone e Borsellino, e degli agenti che hanno lavorato con loro. Nel lungo termine la lotta alla mafia non si può reggere solo sul coraggio dei singoli", ha aggiunto. "In questi giorni, migliaia di cittadine e cittadini hanno manifestato la loro riconoscenza agli eroi dell’antimafia, la loro vicinanza alle vittime dello stragismo mafioso.

Sono i custodi consapevoli dell’eredità di Falcone e Borsellino. È grazie a loro, ed è grazie a voi, se possiamo guardare al futuro con coraggio, ottimismo, fiducia", ha concluso.