Mafia: Russo (Fdi), 'Capaci ricordo divenuto memoria, è idea e testimonianza'

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “L’anniversario della strage di Capaci va al di là del semplice ricordo di un martirio, quello di Giovanni Falcone, di sua moglie, Francesca Morvillo e degli uomini della sua scorta, poiché il ricordo si fa Memoria ed essa entra di diritto nel mondo della Storia, carnalmente intesa come idea da riattualizzare e testimoniare quotidianamente in ogni espressione del consesso civile. Il ricordo divenuto Memoria attraversa i banchi delle scuole, le università, gli uffici pubblici, il campo del privato, il mondo della politica e fortifica l’idea centrale dell’esempio di Giovanni Falcone: lo Stato è più forte della mafia, i suoi rappresentanti sono l’espressione di questa forza integerrima che non si piega di fronte al pericolo". Lo ha dichiarato il senatore Raoul Russo (FdI), membro della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali.

"Giovanni Falcone sapeva di essere al centro del mirino – prosegue Russo -, eppure non esitò a sfidare il potere sulfureo dell’antistato, perché quell’idea di Stato nella quale credeva e che dobbiamo sempre tenere presente, non è altro che il concetto di giustizia di fronte alle leggi, alla società. E ciò che è ‘giusto’, socialmente riconosciuto, va perseguito, riattualizzato quotidianamente con nostro lavoro e col nostro esempio. Ed ecco che il ricordo sveste i propri panni per indossare quelli della Memoria comunitaria”.