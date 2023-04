Mai indossare infradito o CROCS in aereo: perché non si dovrebbe

Un’assistente di volo della American Airlines lo ha spiegato molto bene: mai indossare infradito o CROCS in aereo, ecco perché non si dovrebbe. Il dato è che uscite di emergenza con meteo e condizioni avverse potrebbero farl rimpiangere. Presente la circostanza di una rapida uscita per gelo ai motori? Ecco, quella è una delle circostanze.

E i media riportano bene quanto detto da Andrea Fischbach, che lavora come hostess per American Airlines: “Mentre potresti pensare che indossare infradito o Crocs su un aereo sia molto più comodo delle scarpe da ginnastica o dei tacchi, dovresti ripensarci”. Fischbach ha spiegato perché scarpe come queste, sandali senza schienale e tacchi alti dovrebbero “essere evitati in ogni momento”. Parlando con un sito del Regno Unito l’assistente di volo ha affermato che queste calzature rappresentano un pericolo durante un volo. E lo sarebbero soprattutto se i passeggeri dovessero evacuare rapidamente l’aereo.

Il problema ulteriore dei tacchi alti

Le stesse hostess indossano i tacchi alti e la Fischbach ha rivelato che sono poco pratici e il più delle volte li tolgono. Ha spiegato la donna: “I tacchi possono eventualmente causare ulteriori danni alle uscite di emergenza o ferire gli altri se volano via in qualche modo”. Perciò “sconsiglierei davvero tacchi alti o infradito o ciabatte, soprattutto per motivi di sicurezza. Se c’è un’evacuazione e sono necessarie delle diapositive, i tuoi tacchi alti dovranno staccarsi, in quanto possono perforare la diapositiva”.