Crolla miniera d'oro in Mali: morte più di 70 persone

Una miniera d’oro illegale è crollata in Mali verso la fine della settimana scorsa, notizia che è stata condivisa solo in questi giorni tramite un comunicato condiviso dal ministero delle Miniere del paese. Stando alle prime informazioni disponibili, al momento della tragedia nella cava erano presenti più di cento persone e sono circa settantatré i decessi confermati.

Crollo miniera d’oro in Mali: il numero delle vittime

Ancora non sono ben chiare le cause che hanno portato al crollo della miniera d’oro illegale situata in una regione sud-occidentale vicino a Bamako, in Mali. Mentre le indagini continuano, un alto funzionario della Direzione nazionale di geologia e miniere del governo si è limitato a parlare dell’ipotesi di un generico incidente.

Un evento che ha già causato un cospicuo numero di vittime, al momento sono stati confermati settantatré decessi. Nella cava erano presenti in tutto circa un centinaio di persone ed alcuni dei sopravvissuti hanno riferito di aver sentito prima un rumore non ben definito seguito successivamente da un terremoto.

Le parole del governo

Il ministero delle Miniere aveva già parlato della situazione questo martedì 23 gennaio, solo di recente però ha condiviso con la stampa anche il numero dei decessi causati dal crollo. Nella nota condivisa, il governo esprime il suo cordoglio verso le famiglie tutte le vittime, proseguendo poi suggerendo alle comunità che vivono nei pressi delle miniere e ai minatori stessi di rispettare i requisiti di sicurezza.

Una dichiarazione non casuale poiché non è la prima volta che nel paese si verificano situazioni del genere. Il Mali è il terzo produttore d’oro dell’Africa ed undicesimo su scala mondiale e spesso i minatori, soprattutto nelle aree più remote, sono accusati di non rispettare le misure di sicurezza.