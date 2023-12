Uomini armati assaltano miniera d'oro in Perù: 9 morti e 15 feriti

Uomini armati assaltano miniera d'oro in Perù: 9 morti e 15 feriti

Tragedia in una miniera d'oro del Perù: nove morti in un'esplosione

Alcuni uomini armati hanno assaltatao e fatto brillare con degli esplosivi una miniera d’oro nella provincia di Pata, in Perù. Si registrano nove morti e quindici feriti.

Perù, miniera d’oro assaltata da uoni armati: nove morti

Alcuni uomini armati hanno fatto brillare con degli esplosivi la miniera d’oro della compagnia mineraria Poderosa situato nella provincia di Pata, in Perù.

Il Ministero dell’Interno del Paese ha riferito che nell’esplosione sono morti 9 uomini e rimaste ferite altre quindici persone.

La dinamica

La polizia peruviana ha arrestato sette persone che secondo quanto dichiara il prefetto della regione La Libertad Carlina Velasco al quotidiano La Republica sarebbero assassini a contratto assunti per reagire alla repressione della autorità contro l’estrazione illegale dell’oro.

Il precedente

Nel maggio 2023 un’altra miniera d’oro era andata a fuoco, questa volta nella città di Yanaquihua, nel dipartimento di Arequipa.

In quel caso però la causa dell’incedio era stato un cortocircuito in un tunnel che ha in seguito provocato la morte di 27 operai.

In seguito le autorità peruviane hanno effettuato le indagini per verificare le cause del cortocircuito che però a oggi rimangono sconosciute.

Il governo di Dina Boluarte ha espresso le sue condoglianze in un tweet. “I ministeri dell’Interno e della Difesa hanno lavorato fin dall’inizio di questa tragedia per recuperare e trasferire i corpi”.