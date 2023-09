Perché l'oro è considerato un metallo di grande valore

L’oro ha affascinato l’umanità per millenni, suscitando meraviglia e desiderio. La sua rarità, lucentezza e durata nel tempo hanno portato a considerarlo un simbolo di ricchezza e status.

Questo articolo esplora le ragioni per cui l’oro è considerato di valore.

Rarità e scarsità

L’oro è uno dei materiali più rari sulla Terra. La sua limitata quantità e la difficoltà nel trovarlo estrarlo lo rendono prezioso.

Questa scarsità intrinseca ha contribuito alla sua elevata valutazione nel corso dei secoli.

Storia e cultura

L’oro è stato considerato prezioso in molte culture e società antiche. È stato utilizzato per creare monete, gioielli e oggetti decorativi fin dai tempi antichi.

Le civiltà lo hanno associato a divinità e regalità, conferendogli un significato simbolico che ha perdurato nel tempo.

Oro: bene rifugio in tempi difficili

Da secoli, l’oro è considerato un bene rifugio, soprattutto in periodi di crisi, caratterizzati da eventi economici particolari, come l’aumento dell’inflazione o i cambiamenti dei tassi di interesse, o momenti storici instabili dal punto di visto geopolitico.

Questo principalmente per il suo valore intrinseco in quanto materiale fisico raro ma dalle molte applicazioni pratiche, e per il suo carattere storico, come materiale usato per pagare o per coniare monete.

Per questo motivo, a volte può capitare che, per diversificare il proprio portfolio di investimenti, alcuni scelgano proprio di acquistare dell’oro fisico come bene rifugio. L’acquisto di questo materiale può avvenire tramite diversi canali, ad esempio da rivenditori di oro fisico, presso alcune banche o siti internet dedicati, come ad esempio Gold Avenue.