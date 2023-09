Nel corso degli ultimi tre anni, centinaia di donne hanno beneficiato di questo servizio, dimostrando la sua efficacia e il suo impatto positivo sulla sicurezza delle donne in strada.

“DonneXStrada”: un primo passo per la sicurezza delle donne

Una straordinaria iniziativa arriva da “DonneXStrada”, di cui è fondatrice Laura De Dilectis, 29 anni, offre videochiamate gratuite su Instagram per accompagnare chi ha paura in strada. L’associazione gestisce anche “punti viola”, locali commerciali come bar, pub ristoranti ed edicole dove il personale è formato per sapere come intervenire in caso di violenze.

Secondo l’Istat, il 36,6% delle donne evita di uscire da sole per paura, mentre il 35,3% non si sente sicuro quando lo fa.

Il servizio di videochiamata è accessibile in qualsiasi momento, 24 ore su 24, ed è possibile richiederlo mandando un messaggio poco prima del bisogno attraverso il canale Instagram @violawalkhome, sia in Italia che all’estero. Rispondono volontarie altamente formate, che parlano ben 18 lingue diverse, rendendo il servizio accessibile a una vasta gamma di utenti.

Sicurezza per le donne: l’app con la geolocalizzazione

Un’importante evoluzione del servizio è prevista per dicembre 2023, quando sarà reso disponibile come un’applicazione dedicata.

In caso di un’aggressione durante la chiamata, i soccorsi vengono tempestivamente allertati e il video potrebbe fornire una testimonianza importante.

A Roma, il circolo giovanile Zalib e il cinema Troisi sono punti viola che offrono un rifugio e assistenza contro le molestie in strada. Il personale formato ha aiutato in situazioni di pericolo.

Forza Italia sta creando un’app di assistenza con geolocalizzazione chiamata ‘Mai Sole’ con operatori formati disponibili 24/7. Considereranno ulteriori dispositivi come ciondoli o braccialetti.