L’età media delle mamme continua ad aumentare. In italia il primo figlio arriva dopo i 32 anni, in un quadro dove continua il fenomeno della denatalità.

Italia, mamme sempre più anziane: il primo figlio dopo i 32 anni

L’età media delle mamme italiane sta aumentando. Le donne arrivano a partorire il primo figlio dopo i 32 anni in un quadro dove continua il fenomeno della denatalità. Nel 2012 in Italia sono nati 535.428 bambini, mentre nel 2022 ne sono nati 393.997. I parti con procreazione medicalmente assistita vedono una crescita continua, aumentando del 73% in questi dieci anni. Questi dati sono emersi dal Rapporto sull’evento nascita in Italia, realizzato dal Ministero della Salute.

Rapporto sull’evento nascita in Italia: i dati

Per le donne italiane l’età media al primo figlio è passata da 31,5 nel 2012 a 32,2 nel 2022. Nel 2022 circa il 20% dei parti è relativo a madre di cittadinanza non italiana. Delle donne che hanno partorito nel 2022, il 42,5% ha una scolarità medio alta, il 22,7% medio bassa e il 34,8% è laureata. Il Rapporto mostra una percentuale di parti cesarei in continua riduzione, come raccomandato anche dall’Organizzazione mondiale della sanità, passando dal 36% del 2012 al 31% del 2022. Sei parti su dieci si verificano in ospedali dove avvengono almeno 1000 parti annui. Nove parti su 10 nel 2022 è avvenuto in strutture sanitarie pubbliche, il 10,8% nelle case di cura e lo 0,15% altrove. La percentuale di parti pretermise dal 2012 al 2022 è passata da 7 parti pretermise ogni 100 parti a 6.