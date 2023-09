Nel corso dell’evento Il Tempo delle Donne, la Premier Giorgia Meloni ha avuto l’occasione di spiegare in un’intervista concessa al Corriere quali sono le sue attuali priorità per le italiane, riassumibili nel motto “Lavoro, figli e incentivi”.

Giorgia Meloni sulla Legge di Bilancio: “Viviamo in una nazione che ha bisogno di figli”

Nella prossima manovra, ma in realtà in tutta la strategia del Governo, la natalità è un tema centrale e fondamentale. La situazione nel nostro Paese d’altra parte è delicata più che mai, visto e considerato che secondo i dati Istat riferiti al 2022 in Italia si è arrivati ad un nuovo record negativo, con soli 7 nuovi nati ogni 1000 abitanti. Senza stabilità economica, in ogni caso, è difficile pensare che un nucleo familiare possa aver intenzione di procreare. Meloni, da questo punto di vista, ha dunque precisato:

Viviamo in una nazione nella quale da una parte abbiamo bisogno di figli. È anche un tema economico, ne abbiamo discusso tante volte e quindi non torno sui dati abbastanza drammatici con i quali ci confrontiamo”, ha affermato il presidente del Consiglio. E ha aggiunto: “In questa Manovra, siamo assolutamente convinti che il tema della natalità debba rimanere uno dei temi centrali. Il lavoro è un altro dei temi centrali e le due cose devono poter camminare insieme.

Meloni è però consapevole di quelli che possono essere i paletti rispetto agli obiettivi di natalità che il Governo auspica di raggiungere, e a proposito ha dunque aggiunto: “Dall’altra parte viviamo in una società nella quale è difficile cavarsela con le famiglie monoreddito”.

Donne e lavoro: una scelta difficile

Riuscire a conciliare maternità con la necessità o la voglia di lavorare e di rendersi indipendenti da un punto di vista economico non è certo una passeggiata. Da qui emerge il commento di Giorgia Meloni, che nel merito della questione ha precisato: