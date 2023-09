In arrivo l’assistente materna: la figura professionale per le neomamme

Il 2024 sarà l’anno dell’assistente materna, la nuova figura professionale individuata dal Governo come supporto alle neomamme. Le affiancherà nei primi sei mesi di vita dei propri bambini.

In arrivo l’assistente materna

Il compito dell’assistente materna sarà quello di supportare le giovani mamme nel periodo che va dal parto ai primi mesi del figlio, aiutandole con ogni dubbio legato all’arrivo di una nuova vita in famiglia. Ogni madre avrà a disposizione diverse ore da trascorrere con la professionista, instaurando un rapporto personale e diretto. L’obiettivo del Governo è quello di garantire una copertura capillare, assicurando almeno tre assistenti ogni 20mila abitanti. Per realizzarlo si pensa ad una cifra tra i 100 ed i 150 milioni di euro.

Di cosa si occuperà

La figura dell’assistente materna nasce con il principale scopo di aiutare le giovani donne a rispondere alle possibili complicazioni legate alla nascita di un figlio, come ad esempio la depressione post-partum, ma anche come cambiare il pannolino o come comportarsi quando piange. Non si tratta di un’ostetrica o un’infermiera, non ci sarà neanche bisogno di una laurea. Sarà una figura professionale ad hoc. Per diventarlo bisognerà completare un corso di formazione di sei o nove mesi.

Come richiederla

L’assistente materna potrebbe vedere la luce già nella prossima Legge di Bilancio. Un primo riferimento sarà discusso nel Consiglio dei Ministri in occasione della Nota di aggiornamento al DEF. Le modalità operative saranno, invece, predisposte e organizzate insieme alle singole Regioni. Per il momento il Governo ha in mente di offrire un servizio a richiesta. Ogni madre, infatti, avrà a disposizione una ventina di ore per i primi tre mesi dalla gravidanza, periodo che può essere steso fino a sei.

L’assistente materna in Europa

Nel 1996 la Commissione europea aveva sottolineato come l’affiancamento di un’assistente materna fosse un servizio molto diffuso in Paesi come Belgio, Danimarca, Francia, Regno Unito, ecc… A testimonianza del grande apprezzamento che questa figura ha riscosso, secondo i dati riportati l’estate scorsa dal quotidiano Le Monde, in Francia i salari orari netti delle assistenti materne sono aumentati del 2,4%.