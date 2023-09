La Legge di Bilancio sarà finanziata tramite il gioco del Lotto che verrà messo all’asta. Come informa il Messaggero, la premier Giorgia Meloni pare abbia deciso di anticipare già al 2024 l’asta per l’affidamento della raccolta del gioco, che attualmente si trova in mano al gruppo Igt, attraverso la controllata Lottoitalia.

Legge di Bilancio: l’obiettivo del governo

Da SkyTg24 si legge come il governo ha l’obiettivo di generare più entrate rispetto all’asta del 2015 per la vendita del gioco del Lotto, che attualmente genera fino a 8 miliardi di euro all’anno in raccolta. Si prevede una nuova asta con un valore di partenza di 800 milioni di euro, e la concessione scadrà nel novembre 2025.

Legge di Bilancio: cosa dovrebbe consentire l’asta del Lotto

L’asta del Lotto dovrebbe consentire al governo di raccogliere almeno la metà della cifra, ovvero almeno 400 milioni di euro, già l’anno prossimo, mentre l’altra metà sarebbe pagata nel 2025. Si prevede che tra 30 e 40 operatori possano presentare domanda per gestire la raccolta online, con un massimo di 240 milioni di euro come introito potenziale.

Legge di Bilancio: prevista regolarizzazione su punti vendita e ricarica

Nel pacchetto si prevede anche una regolarizzazione per i Punti Vendita e Ricarica (Pvr), che sono attività che reclutano giocatori per un sito di scommesse sportive attraverso esercizi commerciali. Si stima che ci siano circa 70.000 interessati a questa regolarizzazione, che dovrebbe generare tra 30 e 35 milioni di euro di entrate per lo Stato.