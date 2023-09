L’Italia è uno dei paesi dell’unione europea con una crescita dei pagamenti effettuati con strumenti elettronici (carte di pagamento, wallet) , oltre le aspettative. Secondo indicazioni della BCE, negli ultimi 12 mesi il numero delle operazioni registrate è cresciuto del 30% circa, un fenomeno inarrestabile che procede a ritmo serrato.

Italia, crescono i pagamenti effettuati con strumenti elettronici

Gli utenti sono consumatori e commercianti che reputano i pagamenti digitali decisamente più vantaggiosi, concreti e affidabili, tant’è che lo scorso anno, secondo l’Osservatorio del Politecnico di Milano, i volumi generati nel nostro Paese hanno raggiunto i 400 mld di euro, cioè il 40% dei consumi.

Cresce l’utilizzo delle carte e dei pagamenti contactless che lo scorso anno hanno superato i 180 mld di transato (+ 45% vs il 2021), ma a mostrare un deciso incremento sono anche i pagamenti effettuati tramite tecnologie innovative come i wearable, dispositivi indossabili facenti parte di una tipologia di dispositivi elettronici che si indossano solitamente sul polso e hanno funzioni quali notificatori collegati allo smartphone con il wireless, le onde medie FM o più spesso con il Bluetooth. Per pagare, è sufficiente avvicinare il proprio dispositivo al POS dell’esercente, proprio come si farebbe con una carta.

Wearable e Buy Now Play: le ultime novità

Pagare con un wearable è immediato perché non richiede di estrarre nulla dalla tasca, rivelandosi comodo specialmente nel caso di pagamenti che non richiedono l’inserimento del PIN perché non raggiungono la soglia limite. Anche il Buy Now Play Later sta riscuotendo un ottimo consenso tra i consumatori. E’ un fenomeno in rapida espansione che sta spingendo i pagamenti alternativi con lo scopo di migliorare la user experience per il cliente. Il servizio consente al consumatore di abilitare la modalità di pagamento a rate , senza interessi nè commissioni. Permette cioè di comprare subito un bene dilazionandone il pagamento in poche rate. In caso di ritardo nel rientro del prestito scattano penali e commissioni e per i clienti morosi è previsto il recupero crediti. Il mercato del pagamento rateale vale 90 mld di dollari entro il 2029.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento digitale vince lo smartphone, che vanta una diffusione capillare che consente di garantire una esperienza d’uso semplice e veloce anche nel settore dei pagamenti digitali, soprattutto se messa a confronto con gli strumenti di pagamento abituali e in alternativa all’utilizzo di bancomat e carta di credito. Ci sono poi gli Instant payment, transazioni in tempo reale. Il cliente dispone un trasferimento direttamente attraverso un’API integrata in un sito di e-commerce e segue un percorso fluido che gli permette di scegliere la banca e di convalidare la transazione in pochi clic. Le aziende vedono il pagamento istantaneo come un modo per risolvere i loro problemi di cash flow e velocizzare il processo di produzione, che si attiva non appena i fondi arrivano sul conto.