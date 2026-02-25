Malika Ayane e la figlia Mya: ecco chi è il padre

Malika Ayane torna sul palco dell’Ariston portando la sua classe artistica e le sonorità che l’hanno resa un riferimento nel panorama musicale italiano pur restando di nicchia e dedicandosi spesso all’attività in studio senza lanciare grandi proclami.

Malika Ayane e la relazione con Cesare Cremonini

Malika Ayane nel corso della sua vita è stata al centro di diverse relazioni amorose e una delle più significative è stata con Cesare Cremonini.

La scoperta da parte del pubblico è arrivata grazie al cantautore bolognese che lo ha svelato in un’intervista qualche anno fa.

Come riportato da Leggo.it i due si sono conosciuti al Quirinale nel 2009 in attesa di essere premiati dall’allora presidente della Repubblica Napolitano.

La relazione è durata poco più di un anno e poi i due si sono lasciati nel 2010 quando lei è stata paparazzata da una nota rivista di gossip in compagnia di un altro uomo.

La figlia Mya nata 21 anni fa

Malika Ayane ha parlato della figlia Mya nata 21 anni fa quando la cantante stava iniziando la propria carriera professionale nel mondo della musica.

Il padre della bambina non è mai stato reso noto, stando a quanto riportato da Leggo.it i due si innamorarono in gioventù e immediatamente decisero di andare a convivere, dopo soli 6 mesi lei rimase incinta.

Crebbe la ragazza, da lei definita il suo più grande capolavoro, da sola e l’insegnamento che le ha lasciato è quello di cercare di essere felici e di non accontentarsi mai.