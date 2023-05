Dramma dell’asfalto nelle Marche, dove dopo un malore alla guida un 86enne si schianta con la sua auto contro un muro a Civitanova. da quanto si apprende sui media il terribile sinistro si è verificato in via del Casone e la vittima è stata soccorsa dal 118 in codice rosso. Ma cosa è successo in quel drammatico frangente stradale?

Malore alla guida, si schianta contro un muro

Pare che all’improvviso l’uomo abbia perso il controllo della Fiat Panda che stava guidando e che il terribile urto contro un muretto si sia verificato tra l’altro a poca distanza dalla sua abitazione. I media spiegano che tutto si è verificato intorno a mezzogiorno e che l’uomo sarebbe stato visto portarsi le mani al petto dopo averle tolte dal volante.

L’arrivo di soccorritori e 115

Dopo l’allarme sul posto sono accorsi a razzo i soccorritori del 18 e con essi una squadra dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto ad estrarre l’86enne dalla vettura. Purtroppo era in condizioni molto serie ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Civitanova in triage di massima urenza. Al momento non si hanno notizie aggiorante sulle sue condizioni di salute. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi.