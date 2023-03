Malore fatale a Bibione, l’albergatrice Grazia Ortler muore a 74 anni. La donna di è sentita male all’improvviso a casa sua alle 7.30 del mattino e da quanto scrivono i media la Polizia locale ha perfino usato il defibrillatore, purtroppo invano. Uno dei figli della signora Ortler in Pillon aveva anche provato a fare il massaggio cardiaco a sua madre ma senza risultato alcuno. Grazia Ortler in Pillon era membra di una famiglia gestisce lo storico hotel Gimm di via del Sagittario, poi la gelateria Zenith e la pizzeria Lebon.

Malore fatale, muore Grazia Ortler in Pillon

Moltissimi l’hanno ricordata come una persona di grande generosità che, da quanto si apprende, “si faceva volere bene da tutti, anche dai clienti delle sue attività”. Grazia lascia il marito marito, Lino Pillon e tre figli. Dal canto suo la magistratura di Pordenone, sentite le parti intervenute che hanno asseverato in punto di diritto l’avvenuto decesso per cause naturali, ha rilasciato il nulla osta.

Salma “liberata” dal magistrato per l’addio

Sulla scorta della decisione del magistrato di turno nella giornata di oggi, 14 marzo, ed alle ore 17.15 verrà recitato il rosario nella parrocchia di Bibione. In quella stessa parrocchia poi e nella giornata di domani, 15 marzo alle ore 14 saranno celebrati i funerali. Aba albergatori ha espresso cordoglio per la scomparsa della dinamica ed amata imprenditrice.