Una notte di maltempo a Milano

La notte scorsa, Milano è stata colpita da un’intensa ondata di maltempo, caratterizzata da forti piogge e raffiche di vento che hanno raggiunto i 30 nodi. Le precipitazioni abbondanti hanno creato non pochi disagi ai cittadini, costringendo il Comune a prendere misure straordinarie per garantire la sicurezza pubblica. I parchi cittadini sono stati chiusi al pubblico, una decisione già adottata in situazioni simili in passato, per prevenire incidenti legati alla caduta di alberi e rami.

Disagi e problemi di circolazione

Al risveglio, i milanesi si sono trovati a fronteggiare una serie di problemi legati alla circolazione. Rami e piante cadute hanno ostacolato il traffico in diverse zone della città, creando situazioni di pericolo per automobilisti e pedoni. In particolare, nell’area tra Gioia e la stazione Centrale, si sono registrati ingombri causati da recinzioni e teli di cantieri rovesciati dal vento. Un episodio significativo si è verificato in Pagano, dove un autocarro è stato colpito da una pianta, fortunatamente senza conseguenze per il conducente.

Allerta meteo e raccomandazioni

Il Comune di Milano ha emesso un’allerta gialla per il maltempo, invitando i cittadini a prestare attenzione e a evitare di sostare sotto alberi o in prossimità di strutture instabili. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e sono pronte a intervenire per garantire la sicurezza di tutti. È fondamentale che i cittadini seguano le indicazioni fornite e rimangano informati sulle evoluzioni meteorologiche, poiché le condizioni potrebbero continuare a variare nel corso della giornata.