Maltempo, capo della Protezione Civile Curcio: “Italia divisa a metà”

Il capo della Protezione Civile Curcio in conferenza stampa annuncia ancora la situazione di maltempo in Italia, con particolare attenzione al Nord.

Il Capo dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio, nel corso della conferenza stampa sugli incendi, ha parlato anche del maltempo, afferamndo come l’Italia resterà divisa tra Nord a rischio idrogeologico e Centro-Sud con temperature elevate.

Maltempo, l’Italia rimarrà divisa

Nel corso della conferenza stampa sugli incendi scoppiati in Sicilia e Sardegna, il Capo dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio ha parlato del maltempo che ha colpito e colpirà il Paese nei prossimi giorni:

“Riconfermiamo la situazione di un’Italia divisa a metà. La zona del Nord già da stasera sarà interessata da temporali nella zona del Piemonte e il maltempo si estenderà in tutto il nord. È stato emesso un bollettino di criticità sul rischio idrogeologico con un rischio di allerta elevato nelle aeree già colpite nei giorni scorsi“.

“A questo si contrappone la costanza di temperature elevate che permarrà per molti giorni nell’area del Centro e del Sud – prosegue in seguito Curcio – E quindi dobbiamo emettere una serie di comunicazioni mirate ai due tipi di rischio“.

Maltempo, allerta domenica 1 agosto in Italia

Per quanto riguarda domenica 1 agosto 2021, in Italia rimane l’allerta del maltempo. Un’area di origine atlantica sta raggiungendo le zone settentrionali, scatenando piogge e fenomeni temporaleschi sparse su tutto il Nord e parte della Toscana, con rischi di grandine anche in pianura.

Sulla base di queste previsioni, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse nelle regioni che verranno colpite da queste precipitazioni nelle prossime ore.

Maltempo, rovesci e grandine in Italia nel weekend

Per quanto riguarda la giornata di sabato 31 luglio, l’avviso di maltempo è stato esteso su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Emilia-Romagna e parte centro-settentrionale della Toscana. Nello specifico, si sono verificate intense precipitazioni a carattere di rovescio.

Nella giornata di domenica 1 agosto si attende forte vento in Liguria, Toscana e Marche, sui settori appenninici dell’Umbria, Molise, Lazio ed Emilia Romagna. secondo il bollettino, saranno forti le mareggiate lungo le coste liguri e toscane. Allerta rossa per smottament e cedimenti franosi in Lombardia.

Nella giornta di sabato in Piemonte e nella Bergamasca la grandine e la pioggia hanno creato danni. Un violento acquazzone si è abbattuto verso sera in Val Brembana: a Mezzoldo una frana ha causato la caduto di un albero sulal strada che collega Olmo al Brembo e Pizzolo.

In diverso comuni della valle si sono registrati grandinate con chicchi di grosse dimensioni. I forti venti e le piogge hanno causato improvvisi blackout, a per fortuna non si registrano feriti.