Maltempo in arrivo: nubifragi e allerta meteo su mezza Italia

Un ciclone in arrivo

Negli ultimi giorni, l’Italia si prepara a fronteggiare un’ondata di maltempo senza precedenti. Secondo le previsioni meteorologiche, un ciclone si sta avvicinando, portando con sé nubifragi e forti venti che interesseranno principalmente il Nord e parte del Centro. Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, avverte che le condizioni meteorologiche avverse non sono che un assaggio di ciò che ci attende nei prossimi giorni.

Previsioni dettagliate per le prossime ore

Le piogge più intense sono attese in Friuli Venezia Giulia, dove si prevedono accumuli di oltre 100 litri per metro quadrato a Udine. Anche altre regioni come la Toscana e l’Umbria non saranno risparmiate, con piogge che potrebbero superare i 60 mm in 24 ore. Mercoledì, il maltempo si intensificherà ulteriormente, con Biella che potrebbe registrare fino a 111 mm di pioggia, seguita da Verbania e Aosta. Questo fenomeno meteorologico è paragonabile a quello che normalmente si verifica in due settimane durante il mese di aprile.

Venti e temperature in calo

Oltre alle piogge, i venti si faranno sentire, con raffiche forti che interesseranno soprattutto la Puglia. Giovedì, il cuore del ciclone porterà venti di burrasca da Nord a Sud, mentre le Alpi saranno colpite da abbondanti nevicate. Le temperature, invece, subiranno un calo significativo, con il Sud che, nonostante le piogge, toccherà i 27°C in alcune zone come Benevento.

Allerta meteo e precauzioni

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse, con allerta arancione per Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia. Le autorità raccomandano di prestare attenzione a possibili mareggiate lungo le coste e di evitare spostamenti non necessari durante i momenti di maltempo intenso. Le previsioni indicano che, dopo una breve tregua, nuovi rovesci potrebbero interessare il Nordovest tra Pasqua e il lunedì dell’Angelo.