Maltempo in Francia: 15 feriti e una donna morta trascinata dal fango

Una donna è morta trascinata dal fango, mentre 15 persone sono rimaste ferite, due delle quali in gravi condizioni. Ci sono stati diversi danni in molte zone, tando da richiedere lo stato di calamità naturale. Da sabato 4 giugno 2022 il Paese è stato attraversato dal maltempo, con grandinate molto violente, alberi sradicati dal vento, allagamenti ed edifici danneggiati dai fulmini. La città di Rouen, nel nord della Francia, ha avuto una vittima.

Una donna è stata sorpresa in strada da una colata di fango e trascinata sotto un’auto, dove è morta annegata. Ci sono stati anche 15 feriti, come riportato dal ministro dell’Interno, Gerald Darmanin. Tra i colpiti anche un ragazzo di 13 anni che si trova “in condizioni critiche”.

Tanti danni in Francia per il maltempo

Tantissima pioggia e raffiche di vento intense, che hanno superato i 100 km/h. In alcuni distretti ci sono state vere e proprie tempeste di fulmini, che hanno colpito e danneggiato alcuni edifici.

“Sono stati registrati ben 50.000 fulmini” ha dichiarato il ministro, sottolineando che si tratta della prima volta in vent’anni che una parte così vasta di territorio è stata attraversata contemporaneamente da temporali. Ci sono stati diversi black out elettrici e più di 15.000 abitazioni sono rimaste senza elettricità per ore. I vigili del fuoco hanno lavorato ininterrottamente per tutto il weekend. Ci sono stati anche danni all’agricoltura e ad infrastrutture come dighe e bacini alla rete ferroviaria, bloccata in alcuni tratti.