Maltempo, oggi è allerta gialla in 10 regioni: divieto di balneazione in Emi...

Dopo un Maggio che a differenza dell’anno scorso è stato all’insegna delle piogge, ache Giugno non inizia nel migliore dei modi dal punto di vista del meteo. Per la giornata di oggi, giovedì 1 Giugno, infatti, sono previsti ancora forti piogge e temporali sparsi in diverse regioni.

Maltempo, allerta gialla in 10 regioni italiane: attesi forti temporali

Anche oggi, ben dieci regioni italiane sono in allerta gialla; si tratta, nello specifico di: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Molise, Sardegna, Sicilia, Umbria e Toscana. Il maltempo si sta spostando pian piano dalle regioni del nord a quelle del sud e in particolare sulle isole dove sono attesi fortissimi temporali. La Protezione Civile, inoltre, mette in guardia tutti su un possibile rischio idraulico e idrogeologico.

La situazione in Emilia Romagna

Molta attenzione è posta, ovviamente, sull’Emilia Romagna, la regione colpita dalla tragica alluvione solo due settimane fa e che da allora sta provando a rialzarsi. Ebbene, si segnala che nel ravennate, nel cesanese e nel ferrarese l’acuqa ha ormai raggiunto il mare: le autorità confermano che è scattato il divieto di balneazione.