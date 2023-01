A San Quirico d’Orcia, in provincia di Siena, una coppia ha dovuto far nascere il figlio in casa, sotto la guida delle ostetriche, a causa della neve.

Un bambino è nato in casa a San Quirico d’Orcia, in provincia di Siena, a causa della neve.

L’ostetrica ha guidato il parto telefonicamente.

Maltempo nel centro Italia: bimbo nasce in casa, l’ostetrica guida il parto dal 118

Il maltempo ha colpito il centro Italia. A causa della neve una coppia di San Quirico d’Orcia, in provincia di Siena, ha dovuto far nascere il proprio bambino in casa, sotto l’attenta guida di un’ostetrica collegata telefonicamente. Dopo la forte nevicata che si è abbattuta nel Senese, questa coppia non ha potuto fare altro che cercare di far nascere il proprio figlio nella propria abitazione.

I due genitori sono stati guidati dalla dottoressa Leila Todorani della Centrale operativa Siena-Grosseto del 118 e sono riusciti a gestire il parto in totale autonomia.

Bloccati dalla neve: il bambino nasce in casa

L’ambulanza, a causa dei disagi creati dalla nevicata, è riuscita ad arrivare solo quando il bambino era già nato, in ipotermia per il gran freddo, nonostante la casa fosse adeguatamente riscaldata. il medico Luca Berti e i sanitari dipendenti della Misericordia di Montalcino, Alessio Marconi e Angelo Bonacchi, hanno subito portato la mamma e il figlio all’ospedale Le Scotte di Siena.

L’equipaggio dell’ambulanza ha tagliato il cordone ombelicale. Al momento mamma e figlio sono ricoverati e stanno bene. Tra San Quirico e Siena ci sono 40 km e per l’ambulanza è stato difficile raggiungere l’abitazione a causa della neve.