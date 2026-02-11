Maltempo, è allerta meteo arancione: domani scuole chiuse, l'elenco completo

In diversi comuni italiani domani, giovedì 12 febbraio 2026, ci sarà uno stop alle lezione causa maltempo.

Il maltempo non dà tregua, tanto che la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo arancione per la giornata di domani, 12 febbraio 2026. Molti comuni hanno già deciso di tenere le scuole chiuse.

Un inizio 2026 segnato da cicloni, venti, piogge e gelo sull’Italia.

Il maltempo non intende dare tregua, specie al Sud. Per la giornata di domani, giovedì 12 febbraio 2026, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo arancione sulla Calabria, che riguarda tutta la fascia tirrenica, dal Massiccio del Pollino sino allo Stretto di Messina. Molti sindaci hanno già firmato l’ordinanza, domani le scuole, di ogni ordine e grado, resteranno chiuse. Ecco l’elenco.

Come visto per la giornata di domani, giovedì 12 febbraio 2026, è stata diramata un’allerta meteo arancione sulla Calabria, che riguarda tutta la fascia tirrenica. Molte scuole rimarranno chiuse per sicurezza. Ecco l’elenco dei comuni confermati sino a ora, ma nelle prossime ore potrebbero aggiungersene altri:

Rende;

Amantea;

Longobardi;

Bisignano e Lago;

Arena;

Falerna;

Vibo Valentia;

Gizzeria;

San Pietro a Maida;

Lamezia Terme.

A Guardia Piemontese le scuole rimarranno chiuse anche venerdì 13 febbraio. L’elenco, ricordiamo, è in aggiornamento.