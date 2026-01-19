Nella parte meridionale della penisola ed in particolare nella zona calabrese la giornata di oggi e di quella di domani saranno particolarmente monitorate per il rischio di grandi precipitazioni che cambieranno il clima. E’ infatti previsto l’arrivo del ciclone Harry. Scopriamo insieme cosa porta con sè.

Diramata allerta rossa nel sud Italia

L’allerta rossa per l’arrivo del ciclone Harry è stata diramata nel meridione in particolare sull’isola della Sardegna con intensità massima, scesa a livello giallo nelle regioni di Calabria e Sicilia.

La corrente depressionaria in arrivo dal nord Africa porta con sé correnti umide che daranno vita a venti di Scirocco con velocità che possono raggiungere anche i 60 nodi.

Tra lunedì e martedì i venti soffieranno a 100 km all’ora e cadranno oltre 200 millimetri di pioggia. Le aree interessate, come riporta IlFattoQuotidiano.it sono il sud-est sardo, la Calabria ionica e la Sicilia orientale.

La Protezione Civile ha diramato l’allerta

In Sardegna la Protezione Civile ha annunciato l’entrata in vigore dell’allerta rossa a partire dalle 21 di oggi, lunedì 19 gennaio, per un massimo di 24 ore, in particolare la zona di Quartu Sant’Elena è fortemente a rischio di episodi.

In Calabria l’allerta è a livello arancione nelle zone di Crotone e Catanzaro. Il bollettino della Protezione Civile, come riporta IlFattoQuotidiano.it parla di intensa attività elettrica e venti che sfoceranno da burrasca in tempesta, le mareggiate daranno vita ad onde alte sino a 3,2 metri.