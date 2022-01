Una violenta ondata di maltempo con forti nevicate travolgerà il Veneto: per questo motivo, è stato diramato uno stato di attenzione per valanghe.

Una violenta ondata di maltempo caratterizzata da forti nevicate sta per abbattersi sul Veneto: per questo motivo, è stato diramato uno stato di attenzione per valanghe.

Maltempo Veneto, nevicate nella notte e accumulo di 40-50 cm di neve fresca: rischio valanghe

Nella notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 gennaio, è attesa una violenta ondata di maltempo che interesserà principalmente il Veneto. Nella Regione, infatti, si verificheranno impetuose nevicate che potrebbero portare all’accumulo di neve fresca sul territorio, dando vita a un manto spesso tra i 40 e i 50 centimetri.

In questo contesto, si teme che possano verificarsi pericolose valanghe.

Maltempo Veneto, nevicate nella notte e accumulo di 40-50 cm di neve fresca: la Protezione Civile

In considerazione dell’ondata di maltempo e delle nevicate che caratterizzeranno il Veneto nella notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 gennaio, la Protezione Civile regionale è intervenuta e ha segnalato una fase di attenzione per il territorio antropizzato che coincide con le aree delle Dolomiti e delle Prealpi.

In ognuna delle aree indicate, lo stato di attenzione dovrà essere tradotto localmente in preallarme o allarme, a seconda del modo in cui si evolverà la situazione meteorologica in Veneto.

Maltempo Veneto, nevicate nella notte e accumulo di 40-50 cm di neve fresca: il vento dal Nord

Per quanto riguarda le zone più esposte alle nevicate e sulle esposizioni all’ombra, la possibilità che si verifichino valanghe potrebbe compromettere la viabilità in quota e interessare i comprensori sciistici e le singole aree abitate.

Inoltre, le nevicate che potrebbero causare l’accumulo di 40 o 50 cm di neve fresca verranno accompagnate e seguite da un forte vento freddo proveniente dal Nord.

Il rischio valanghe, di conseguenza, persisterà anche nei giorni successivialle nevicate, condizionando la popolazione locale.