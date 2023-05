Non dà tregua il maltempo severo in Italia e si sposta al sud, dove si sono registrate violente precipitazioni nel Cosentino con fango sulla A2. I media della Calabria danno menzione di strade allagate e torrenti esondati dopo un violento nubifragio che ha colpito Rigliano. Particolari disagi si sono avuti nel tratto proprio da Cosenza e Rogliano dell’autostrada. La Protezione civile aveva annunciato un meteo severo e diramato un’allerta gialla su quasi tutta la regione.

Maltempo, violente precipitazioni nel Cosentino

E non si tratta stavolta di una perturbazione, cioè di un evento dovuto a depressioni meteo, ma dell’effetto dello “scontro” fra aria fredda infiltratasi a quote alte ed aria tiepida presente al suolo. Ne sono scaturiti rovesci, temporali sparsi e grandinate nelle ore più calde della giornata. Una grandinata fortissima aveva già colpito la Sila Cosentina, in particolare Camigliatello, con il corso principale trasformato in un torrente. E i media spiegano che la parte settentrionale della Calabria è stata colpita dai forti temporali che hanno causato anche alcuni allagamenti.

Autostrada del Mediterraneo invasa dall’acqua

Gli effetti più severi li si sono avuti lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, con ala carreggiata è stata invasa dall’acqua e dal fango. Da quanto si apprende però a Donnici ci sono stati una serie di smottamenti franosi ed il fango ha invaso provinciale 241 ad Albicello. In paese ci sono un impianto sportivo e il canile comunale, che è stato sgombrato dai Vigili del Fuoco.