Madre e figlia morte intossicate, le prime parole del marito e padre

Madre e figlia morte per intossicazione alimentare a Campobasso il padre ricoverato all’ospedale Spallanzani di Roma è riuscito a parlare con la stampa annunciando le proprie condizioni di salute e svelando il suo attuale stato d’animo. Intanto scopriamo ulteriori piste relative alle cause del decesso delle due donne.

Madre e figlia morte, cosa hanno ipotizzato gli inquirenti

Gli inquirenti stanno indagando sulla morte delle due donne, come riporta TheSocialPost i campioni di cibo tra i quali baccalà, cozze e funghi presenti in casa nei giorni antecedenti il Natale sono stati inviati all’Istituto Zooprofilattico del Molise per analisi specifiche.

Gli alimenti in questione erano tutti confezionati e certificati. La seconda pista che è emersa nelle ultime ore è relative alla possibile contaminazione delle farine, difatti nelle scorse settimane è stata effettuata una disifestazione in un mulino di proprietà di parenti del padre e marito sopravvissuto.

Le parole del padre dopo la tragedia

Il padre e marito delle due donne morte è attualmente ricoverato all’ospedale Spallanzani ed è stato raggiunto telefonicamente per una breve intervista dal programma di Canale 5 “Dentro la notizia” come riportato da TheSocialPost.

“Sto bene, sono in miglioramento e va bene così. Penso solo a mia moglie e mia figlia” ha dichiarato. Difatti l’uomo pur essendo ancora ricoverato in rianimazione è ora vigile. L’ospedale infatti nell’ultima nota ha annunciato che “proseguono gli accertamenti per definire le possibili cause”.

Nel frattempo anche l’altra figlia è ricoverata in un reparto ordinario del nosocomio e versa in buone condizioni.