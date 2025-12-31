Antonella Di Ielsi e sua figlia Sara Di Vita (15 anni) non sono morte a causa del veleno per topi. Ecco la verità sulla loro morte rivelata dall’autopsia.

Mamma e figlia morte a Campobasso: non è stato il veleno per topi

Questa mattina, 31 dicembre 2025, verrà eseguita l’autopsia sui corpi di Antonella Di Ielsi e di sua figlia di 15 anni Sara Di Vita, morte per cui ricordiamo al momento sono indagati 5 medici.

L’esame servirà a stabilire quali siano state le cause del decesso ma, secondo gli inquirenti, è da escludere la contaminazione della farina con il veleno per topi quindi, mamma e figlia, sarebbero morte per intossicazione alimentare. Ma, qual è stato il cibo fatale? L’autopsia potrà dare le risposte.

Mamma e figlia morte a Campobasso: in corso l’autopsia

Come detto è in corso l’autopsia sui corpi di Antonella Di Ielsi e di sua figlia Sara Di Vita, al fine di capire le cause della morte. Non è stato il veleno per topi, quindi mamma e figlia sono morte intossicate. C’è da capire quale sia stato il cibo fatale. I sospetti principali restano gli alimenti con cui è stata preparata la tavola durante le feste, in particolare pesce e funghi, come sottolineato ieri dal dg dell’azienda sanitaria molisana. Il cibo è stato sequestrato. Oggi dovrebbe arrivare la risposta su cosa ha provocato la morte di Antonella e Sara.