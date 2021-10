Manovra 2022, confermata la Carta docente da 500 euro: chi ne avrà diritto e come ottenerla

Il consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla legge di bilancio 2022: confermata la carta del docente, avrà il valore di 500 euro

Il consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla legge di bilancio 2022: è stata confermata la carta del docente dal valore di 500 euro: chi ne ha diritto?

Carta del docente: di cosa si tratta e quando è stata introdotta

Introdotta con la legge “Buona scuola”, 107 del 2015 dal Governo Renzi, si era istituito un particolare bonus, valido per gli insegnanti di scuole di ogni ordine e grado, dal valore di 500 euro. Una carta che poteva essere utilizzzati per diversi scopi: dalla formazione dei docenti, al potenziamento delle proprie competenze professionali, o più semplicemnte per l’acquisto di libri e di testi utili all’aggiornamento professionale. Inoltre con i soldi caricati su questa carta, gli insegnanti potevano acquistare biglietti validi per cinema e teatri, entrare a musei o visitare mostre.

Carta del docente: la conferma di Draghi

Non sembrava avere molte chance di sopravvivenza la carta del docente, ma è stata invece confermata da Draghi, nella prima manovra di Governo. Gli insegnanti potranno continuare ad utilizzare le loro carte elettroniche.

Carta del docente: la bozza di legge che era circolata

La bozza di legge che era circolata infatti sembrava prevedere che la card sarebbe scomparsa a partire dal primo settembre 2022.

Ma i 30 miliardi di euro che finanzieranno le diverse misure inserite nel provvedimento serviranno anche a tenere in vita la carta del docente, con tutte le sue funzioni rimaste inalterate.