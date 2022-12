Ancora un dietrofront del Governo sulla manovra di Bilancio: salta lo scudo penale sui reati fiscali voluto dal centrodestra.

La notizia è stata accolta con entusiasmo da Giuseppe Conte che ha parlato di una “vittoria” del Movimento 5 Stelle.

Manovra, Governo: salta lo scudo penale su reati fiscali. Conte: “Vittoria del M5S”

Salta la norma sullo scudo penale sui reati fiscali. Dopo il dietrofront del Governo Meloni sul Pos, la manovra tanto celebrata dalla maggioranza di centrodestra ha perso un altro pezzo. L’ennesima sconfitta dell’esecutivo, tuttavia, rappresenta una nuova vittoria per il Movimento 5 Stelle.

Quanto accaduto, infatti, è stato prontamente commentato dal leader dei 5S Giuseppe Conte che ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti radunati a Montecitorio.

In merito all’ultima figuraccia del Governo che voleva far passare un emendamento alla manovra di bilancio per estinguere alcuni reati tributari, Conte ha dichiarato: “Il nostro atteggiamento preventivo di ferma opposizione ha dato i suoi frutti: il relatore ha appena dichiarato che non porteranno questo condono penale come emendamento.

Ovviamente non ci fermiamo qui: è una grande vittoria, per quanto ci riguarda, che otteniamo rispetto al kit dei furbetti dell’evasione. Però è chiaro che sorveglieremo perché questo emendamento non ritorni da nessuna parte nel corso dell’iter di approvazione di questa manovra di bilancio”.

La posizione dell’esecutivo e la reazione del Pd

Poco prima che la norma sullo scudo penale saltasse, Roberto Pella, deputato di Forza Italia nonché tra i relatori alla manovra in commissione Bilancio, aveva riferito che la misura presentata nei giorni scorsi “non c’è”.

Proprio il deputato forzista, del resto, aveva fatto trapelare alcuni dubbi nutriti dal Governo. “In questo momento stiamo valutando le possibili soluzioni”, aveva detto.

A esultare per l’abolizione dello scudo penale, oltre al M5S, anche il Partito Democratico. La capogruppo alla Camera dem, Debora Serracchiani, infatti, ha commentato: “Vittoria! Lo scudo penale è tolto”.

Il segretario del Pd, Enrico Letta, invece, ha ritwittato il messaggio postato dal senatore e responsabile economia e finanze delle Segreteria nazionale dem, Antonio Misiani, che ha scritto: “Il governo e la maggioranza non sono solo incartati sulla Legge di Bilancio: stanno cercando di peggiorarla ulteriormente.

L’ipotesi di uno scudo penale sui reati tributari è assolutamente irricevibile, una schifezza che troverà la totale opposizione da parte del Pd”.