Manovra: Casini (Serie A), 'ringrazio Governo per aver accolto istanza di tutto lo sport italiano'

– (Adnkronos) – “Ringrazio il Governo e il Parlamento per aver accolto un’istanza non solo del calcio professionistico, ma anche di tutto lo sport italiano – oltre che di tanti altri settori economico-imprenditoriali del Paese – trovando una soluzione ragionevole e proporzionata per assicurare il pagamento delle imposte sospese un anno fa a causa degli effetti prodotti dalla pandemia sulla liquidità”. Così Lorenzo Casini, Presidente della Serie A, in una nota.

“La misura introdotta nella legge di bilancio permette di impedire una discriminazione tra lo sport e le altre attività economiche.

Tutte le imposte saranno pagate (come si è sempre inteso fare) e tutto il settore dello sport, in ogni disciplina e a ogni livello, potrà continuare il percorso di ripresa, proprio grazie alla possibilità prevista ora dalla legge”, ha proseguito Casini.

“Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno rappresentato alle istituzioni e agli organi di stampa la reale situazione così da poter trovare una via equa per porre fine a una vicenda che aveva visto susseguirsi ben tre interventi legislativi, approvati a larghissima maggioranza dal Parlamento nella scorsa legislatura.

Nelle prossime settimane proseguirà, d’intesa con la Figc e le altre componenti, il cammino di riforme del calcio italiano finalizzato e rendere ancora più moderno e sostenibile un comparto industriale tra i più importanti del Paese”, ha concluso Casini.