Manovra, Conte: "Meloni prende in giro gli italiani"

L’ex premier e attuale numero uno del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte torna all’attacco della manovra di Governo voluta da Giorgia Meloni.

Conte, senza freni, porta l’opposizione sul piano dell’aggressività, almeno nei toni: “Stanno prendendo in giro gli italiani.”

Manovra Governo, Conte durissimo: “Meloni prende in giro gli italiani”

Dopo la presentazione della manovra di Governo da parte di Giorgia Meloni ci si aspettava una reazione da parte dei più importanti esponenti delle forze di opposizione. Il primo a farsi carico di una risposta è stato il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che non le ha mandate a dire: “Ci avevano raccontato di essere “pronti”, eppure la legge di Bilancio si conferma una manovra davvero misera che, incapace di rispondere al disagio del Paese, apre una guerra agli ultimi.”

L’attacco di Conte a Giorgia Meloni

Il due volte ex Presidente del Consiglio ha, poi, continuato alzando nuovamente i toni, accusando Giorgia Meloni di mancanza di rispetto: “Ha parlato di una manovra coraggiosa, nel segno della crescita e della giustizia sociale. Parole impudenti che suonano come una presa in giro degli italiani. La realtà è che dopo la ‘prudenza draghiana’ oggi conosciamo ‘l’austerity meloniana’. Hanno voluto mostrare i muscoli solo contro una fascia ristretta di popolazione: spacciano vigliaccheria per coraggio, confondono la prudenza con l’ignavia.” Parlando poi nello specifico del reddito di cittadinanza, ha concluso: “Vuole togliere al Paese l’unico sostegno che non ha mandato per strada milioni di persone in estrema difficoltà.

Se vogliono mandare fuori strada gli ultimi, troveranno un muro. Non possiamo permettere un massacro sociale“.