Sondaggi politici: Fratelli d'Italia vola oltre il 30%

Fratelli d’Italia in corsa.

Continua ad aumentare i consensi a suo favore il partito di Centro Destra guidato da Giorgia Meloni. Nell’ultimo sondaggio Swg raggiunge e supera il 30%, staccando M5s e Pd, fermi intorno al 16%.

Cosa è cambiato dal 25 settembre 2022

Seguito da M5s, che ha comunque poco più della metà dei consensi di Fdi, il partito della Meloni sembra aver definitivamente scalzato il Pd, che rimane dietro come fanalino di coda tra i big.

Ma come è cambiato l’elettorato italiano a circa due mesi dalle elezioni? Al momento la situazione è la seguente: 30,7% per Fdi, di contro al 16,9% dei pentastellati e al 16,2 del Pd. Sebbene i dati parlino chiaro, a rendere evidente la crescita del consenso Meloni è la tendenza in aumento del suo partito (+0,3% dalla scorsa settimana), rispetto a quella in calo di M5s (-0,1%). Tuttavia il Pd subisce un lieve rialzo del +0,2%, troppo basso per colmare anche di poco il divario con il primo partito.

I partiti fuori dal podio

Al quarto posto, con il 7,9% dei consensi, troviamo il Terzo Polo di Azione e Italia Viva. Segue la Lega, dopo essere crollata draticamente a un 7,6%. Non bene neanche Forza Italia, ferma al 6,4% (-0,4% rispetto al sondaggio dello scorso 14 novembre). Tra le forze politiche minori, l’alleanza di Verdi e Sinistra tocca il 4% e riesce a posizionarsi al di sopra della soglia di sbarramento, mentre +Europa passa dal 3% al 2,9%.