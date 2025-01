Il campione paralimpico Manuel Bortuzzo e il noto conduttore televisivo Stefano De Martino sembrano fratelli, anzi quasi gemelli. Bortuzzo, infatti, si è divertito a pubblicare alcuni scatti che lo ritraggono mentre “fa” De Martino ad “Affari Tuoi”: la somiglianza è davvero pazzesca!

Manuel Bortuzzo imita (in piedi) De Martino ad “Affari Tuoi”: la somiglianza sorprende

Con alcuni scatti pubblicati su Instagram, il nuotatore paralimpico Manuel Bortuzzo si è divertito ad imitare Stefano De Martino ad “Affari Tuoi“. Manuel, nelle foto, è in piedi, appoggiato al bancone della cucina, camicia bianca, pantaloni e cravatta nera, un telefono rosso di fianco e i pacchi contenenti i montepremi dello storico programma Rai. Insomma, è identico a De Martino! Non solo per l’outfit e la posa, ma i lineamenti del viso dei due sono davvero molto simili. A corredo delle foto, Bortuzzo ha scritto: “Andava fatto”, con tanto di emoji che ride.

Bortuzzo come De Martino. Sui social: “Sembrate fratelli”

Sotto al post pubblicato da Manuel Bortuzzo, dove imita Stefano De Martino, tantissimi i commenti da parte dei fan, che non hanno potuto non constatare la grandissima somiglianza tra i due: “Sembri suo fratello”, “Dovete condurre insieme” e così via. In molti hanno anche commentato il fatto che il nuotatore paralimpico fosse in piedi. Lo stesso Bortuzzo ha voluto rispondere che aveva, sotto i pantaloni, i tutori che lo aiutavano a stare in piedi.