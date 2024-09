I Maori hanno una nuova regina: Nga Wai Hono i te po Paki. La 27enne è stata eletta dopo la morte del padre, Tuheitia Pootatau Te Wherowhero VII, scomparso qualche giorno fa all’età di 69 anni.

Maori, eletta la nuova regina: è Nga Wai Hono i te Po Paki

Anche se a livello legale l’elezione non ha alcun valore, i Maori hanno una nuova regina: Nga Wai Hono i te po Paki. Terzogenita del defunto re Tuheitia Pootatau Te Wherowhero VII, morto qualche giorno fa a 69 anni dopo diciotto anni di regno, è laureata in studi culturali maori presso l’Università di Waikato. La sua nomina è avvenuta nello stesso giorno in cui si è celebrata la cerimonia funebre del genitore. E’ bene sottolineare che il trono Maori non è ereditario e la 27enne è stata scelta nonostante avesse due fratelli maschi di età maggiore.

L’elezione di Nga Wai Hono i te Po Paki

Ad eleggere Nga Wai Hono i te po Paki, regina più giovane della storia Maori, è stato un consiglio composto da 12 anziani capi tribù. La cerimonia, a cui hanno partecipato migliaia di persone, è stata assai particolare. Si è svolta presso Ngaruawahia, nell’Isola del Nord della Nuova Zelanda, e ha visto la 27enne vestita e acconciata come la tradizione comanda. Seduta su un trono di legno intagliato, con in testa una corona di fiori e sulle spalle un mantello, la regina è stata unta con oli sacri e benedetta con la Bibbia usata dal 1858 per incoronare i sovrani Maori. Subito dopo, Nga Wai si è seduta davanti alla bara del padre, dedicandogli qualche parola per poi vederlo scomparire su una piroga, lungo il fiume Waikato fino alla sacra montagna Taupiri.

L’impegno della nuova regina per i Maori

Ottava sovrana del popolo Maori, Nga Wai Hono i te po Paki è stata acclamata come “la nuova alba“. Seconda regina donna, dopo la nonna Te Arikinui Dame Te Atairangikaahu, che ha retto il regno per 40 anni, si batte già da tempo per preservare la cultura e le tradizioni indigene. Durante un incontro del 2022 con re Carlo III, che a tutti gli effetti è il monarca della Nuova Zelanda, la 27enne ha chiarito la sua posizione:

“Sarò onesta, il mio desiderio più grande è che tutta la terra Maori venga restituita ai Maori”.