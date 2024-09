Francesca Carocci morta a 28 anni: aperta un'indagine per omicidio colposo

Francesca Carocci morta a 28 anni per infarto: aperta un'indagine per omicidio colposo.

Lo scorso 2 marzo, Francesca Carocci è morta a 28 anni a causa di un infarto. La famiglia dell’attrice romana non si è mai rassegnata a quello che è stato un decesso che si poteva evitare ed è stata aperta un’indagine per omicidio colposo.

Francesca Carocci morta a 28 anni: aperta un’indagine

Francesca Carocci, attrice romana di 28 anni, è morta d’infarto lo scorso 2 marzo. Stando a quanto riferisce La Repubblica, è stata aperta un’indagine per omicidio colposo perché il decesso della giovane si poteva evitare. Si tratterebbe, almeno all’apparenza, dell’ennesimo caso di malasanità.

Francesca Carocci vittima di malasanità?

Due giorni prima della morte, il 28 febbraio, Francesca Carocci si è sentita male ed è stata portata al pronto soccorso dell’Aurelia Hospital di Roma da un’ambulanza. Lamentava febbre e fitte al petto, ma è stata rimandata a casa con un antidolorifico. Il 2 marzo, l’attrice ha avuto un malore ancora più forte del primo e i genitori hanno nuovamente chiesto l’intervento dell’ambulanza. Francesca ha avuto un primo arresto cardiaco mentre era ancora sul mezzo di soccorso. Poi, arrivata in ospedale ne ha avuto un altro che si è rivelato fatale.

I risultati dell’autopsia parlano chiaro

Stando a quanto sostiene il medico legale Luigi Cipolloni, nominato dalla Procura, gli esami a cui è stata sottoposta Francesca in ospedale “indicavano una sofferenza dell’organo cardiaco“. I risultati dell’autopsia, non a caso, “fanno ipotizzare che questo sia un nuovo caso di malasanità“. Al momento, il pm Eleonora Fini ha aperto un’indagine per omicidio colposo a carico di ignoti.