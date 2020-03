Mappa interattiva Coronavirus

La mappa interattiva aggiornata in tempo reale con il numero di contagiati, guariti e deceduti a causa del Coronavirus, in Italia e nel mondo.

La diffusione del nuovo Coronavirus, conosciuto anche come CoV-2019, continua giorno dopo giorno. Dopo la Cina, altri Paesi sono stati colpiti e stanno cercando di rallentare l’andamento dell’epidemia. In questa mappa interattiva è possibile seguire in tempo reale il numero dei contagi, divisi per positivi al Coronavirus, guariti e deceduti, in Italia e in tutto il mondo. I dati (raccolti a partire dal 22 gennaio 2020) sono comunicati dal Centre for Systems Science and Engineering della John Hopkins University, attualmente impegnata nel monitoraggio e nello studio del nuovo coronavirus.