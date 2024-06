L’ex ministra Mara Carfagna si è sposata con l’avvocato romano Alessandro Ruben in una cerimonia top secret, svoltasi il 27 giugno nell’esclusiva cornice di Villa Zagara a Sorrento. La location, nota per essere una delle più ambite della Campania per celebrare matrimoni, ha fatto da sfondo a un evento elegante e riservato. Nonostante la discrezione mantenuta dagli invitati, alcune immagini sono state svelate da Dagospia, permettendoci di dare uno sguardo ai momenti salienti della giornata.

Gli sposi

Per Mara Carfagna e Alessandro Ruben si tratta delle seconde nozze. L’ex ministra era precedentemente sposata con Marco Mezzaroma, un matrimonio terminato dopo un solo anno. Nel 2015, Mara Carfagna ha incontrato Alessandro Ruben, con il quale ha costruito una nuova vita culminata nel matrimonio di ieri.

Gli Invitati

Il matrimonio ha visto la partecipazione di numerose personalità di spicco, tra cui ministri ed ex ministri. Le foto pubblicate da Dagospia catturano l’atmosfera rilassata dell’evento. Gli scatti rivelano il clima sereno che ha caratterizzato la giornata. In conclusione, le nozze tra Mara Carfagna e Alessandro Ruben sono state un evento intimo e raffinato, celebrato in una delle location più suggestive della Campania, circondati dall’affetto di amici e parenti. Un matrimonio che ha segnato l’inizio di una nuova avventura per la coppia.