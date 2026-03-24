Mara Sattei: “A Sanremo la mia vittoria è un'altra, il tempo ha smesso di farmi paura”

Ha fatto pace con il tempo, trasformandolo nel concept del suo nuovo album, e si è goduta l’esperienza di Sanremo con una nuova consapevolezza. Mara Sattei, reduce dal suo secondo Festival e con il nuovo progetto discografico ‘che me ne faccio del tempo’ finalmente completo, è stata ospite del vodcast Adnkronos, disponibile in versione integrale sul sito www.adnkronos.com e sul canale YouTube. Rispetto alla prima partecipazione al festival, quella del 2023, “questa me lo sono goduta molto di più, sicuramente con una consapevolezza diversa”. Nessun rimpianto per la classifica finale (29esimo posto), ma la soddisfazione di aver portato a termine la sua missione: “Per me la vittoria è stata arrivare all’ultima serata avendo cantato come volevo”. L’atmosfera sul palco e dietro le quinte per lei è stata un’occasione di condivisione e supporto reciproco. “C’era una bella aria, una bella atmosfera”, conferma l’artista 30enne. Ma è proprio la riflessione sul tempo a essere il cuore pulsante del suo nuovo lavoro. L’album, il cui titolo è una domanda esistenziale, nasce da un conflitto interiore. “Quando ho iniziato a scrivere il disco ero un po’ in conflitto con tutto quello che riguardava la velocità, il concetto di sentirsi un po’ affaticati, sempre lì come se stessi rincorrendo qualcosa che non c’è”, spiega l’artista. Scrivere queste canzoni è stato “veramente terapeutico”, un modo per fermarsi, respirare e trasformare il tempo da nemico ad alleato. In un mondo in cui “emotivamente siamo un po’ tutti anestetizzati”, la musica ha un ruolo cruciale: “Deve farti provare qualcosa, che sia tristezza, che sia rabbia, che sia felicità. Il nostro compito è quello”. Questo viaggio interiore non l’ha compiuto da sola. ‘Che me ne faccio del tempo’ è un album ricco di incontri. Dalle collaborazioni con Elisa (“un’artista di un’umanità e di una sensibilità incredibile, per me è stato un grande onore”), Noemi e Mecna, fino al legame indissolubile con il fratello thasup e ai brani scritti insieme a nomi come Ultimo (“un artista veramente serio e soprattutto appassionato di musica”) e Madame. “Tutte le collaborazioni sono nate da una connessione umana e da una stima”, sottolinea. Ora, dopo quattro anni di assenza dai palchi, lo sguardo è rivolto al futuro e al contatto diretto con il pubblico. A novembre partirà il suo tour nei club, con la data zero fissata a Roma, la sua città. “Sono felicissima di tornarci, non vedo l’ora”, confessa. “Live ti rendi conto di tante cose, è il momento più bello di condivisione”. E parlando di futuro, la sua curiosità non si ferma alla musica. Alla domanda sulla possibilità di esplorare altri campi, come il cinema, la risposta è aperta. “Sono una persona molto curiosa, quindi non mi pongo mai limiti”, ammette. E se le si chiede di sognare in grande, il nome del regista arriva senza esitazioni: “Sono una fan di Wes Anderson”. Nonostante la suggestione cinematografica, la musica resta il suo porto sicuro e i suoi sogni per l’immediato futuro sono concreti: un viaggio in Giappone dopo il tour e, soprattutto, l’obiettivo di continuare a mettere in pratica la sua nuova filosofia. “Ogni giorno mi vivo tanto il momento. Forse è proprio questo il bello che ho scoperto, viversi il presente”. (di Loredana Errico e Lucrezia Leombruni)

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