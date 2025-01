Domenica In, ospite cade dalla sedia. Mara Venier: "Non ti vedo bene"

Domenica In, ospite cade dalla sedia. Mara Venier: "Non ti vedo bene"

Momenti di preoccupazione durante la puntata del 12 gennaio di “Domenica In”, quando uno degli ospiti di Mara Venier, Giucas Casella, è sembrato in stato confusionale.

Mara Venier, allarme a Domenica In: ospite in stato confusionale

Tra gli ospiti di Mara Venier della puntata del 12 gennaio di “Domenica In” c’era anche Giucas Casella. L’illusionista però ha dettato preoccupazione in quanto sembrava in stato confusionale, tanto che non è riuscito a rispondere ad alcune domande riguardanti la sua vita privata. Non ricordava ad esempio quando aveva incontrato per la prima volta la sua compagna Valeria Petrilli, né quando era nato loro figlio James. Inoltre Casella aveva anche una leggera balbuzie. Mara Venier, dopo aver visto che Giucas Casella non si ricordava nemmeno le parole della canzone da lui scritta per Patty Pravo, “La Bambola“, si è lasciata andare a una esclamazione: “Sono preoccupata, stai bene? Ti vedo rinco*****to”. Giucas Casella ha subito però rassicurato tutti affermando di stare bene.

Domenica In, Giucas Casella cade dalla sedia

Giucas Casella, ospite di Mara Venier a “Domenica In“, è sembrato in stato confusionale, in quanto non si ricordava diverse cose della sua vita privata. L’illusionista 75enne ha però rassicurato tutti dicendo di sentirsi bene. La puntata è comunque proseguita con tante risate, con protagonista proprio Casella, impegnato in una divertente gag con la compagna Valeria Petrilli. A un certo punto, preso dall’euforia, Giucas è caduto dalla sedia, senza però fortunatamente alcuna conseguenza.