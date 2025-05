Un evento che celebra l’amicizia

La marcia dell’amicizia ha richiamato un gran numero di partecipanti a piazza Transalpina, il punto di incontro tra Italia e Slovenia. Questo evento, giunto alla sua terza edizione, rappresenta un’importante iniziativa per unire le due città di Nova Gorica e Gorizia, in vista della loro nomina a capitale europea della cultura nel 2025.

Con percorsi di 7, 12 e 16 chilometri, atleti e famiglie hanno avuto l’opportunità di esplorare la storia e la cultura di un territorio che abbraccia due nazioni.

Un ritorno alle origini

La marcia odierna ha rinnovato la tradizione delle celebri marce degli anni ’70 e ’80, quando migliaia di persone attraversavano il confine senza alcun controllo. Oggi, i promotori dell’evento sottolineano come le due città stiano costruendo insieme un futuro di collaborazione e amicizia. La marcia non è solo un evento sportivo, ma un simbolo di unione e di uno stile di vita sano, che promuove lo spirito di comunità tra i partecipanti.

Un programma ricco di eventi

L’evento ha inaugurato il programma di sport, cultura e intrattenimento intitolato “Marcia per l’Europa”, che si svolgerà fino al 10 maggio. Piazza Transalpina e altre location all’aperto nell’area borderless saranno il fulcro di una serie di attività, tra cui tornei di basket e calcetto, eventi culturali e festival di danza. L’obiettivo principale è celebrare l’Europa e l’amicizia transfrontaliera, in linea con lo spirito di GO!2025, un’iniziativa che mira a rafforzare i legami tra le comunità locali.

Un’organizzazione collaborativa

L’evento è organizzato dall’ente Javni zavod GO!2025, con la partecipazione attiva dei Comuni di Nova Gorica e Gorizia, nonché del Gect Go. Questa collaborazione tra enti pubblici e comunità locali dimostra l’importanza di lavorare insieme per promuovere la cultura e lo sport, creando un ambiente favorevole per la crescita e lo sviluppo delle relazioni tra i due Paesi.