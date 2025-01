Marco Mazzoli non risparmia critiche a Helena Prestes: "Una roba imbarazzante"

Marco Mazzoli non risparmia critiche a Helena Prestes: "Una roba imbarazzante"

Helena Prestes, ex concorrente del Grande Fratello e partecipante de L’Isola dei Famosi 2023, finisce nuovamente sotto i riflettori. Marco Mazzoli e Paolo Noise, ex naufraghi con la modella, non hanno esitato a lanciare dure critiche durante una diretta radiofonica.

Marco Mazzoli critica duramente Helena Prestes

A Lo Zoo di 105 Marco Mazzoli e Paolo Noise non le hanno mandate a dire alla ex concorrente:

“Al Grande Fratello c’è Helena! Ma che lavoro fa lei? Come chi? Quella che ha fatto L’Isola dei Famosi con noi. Lei di lavoro litiga con le persone dentro ai reality. Una roba imbarazzante. Ho visto solo dieci minuti, poi ho detto a mia moglie ‘ti prego cambia che mi viene da vomitare“.

Marco Mazzoli non è alla sua prima critica verso Helena Prestes. Dopo la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi, il conduttore aveva già evidenziato le difficoltà della modella nei rapporti con gli altri concorrenti. In merito alla situazione, Mazzoli aveva dichiarato di aver inizialmente cercato di difenderla e di darle una possibilità, ma alla fine aveva riconosciuto che gli altri partecipanti avevano ragione, definendola una persona particolarmente problematica.

Le polemiche passate tra Marco Mazzoli e Helena Prestes

A tal proposito, non si era fatta attendere la replica della modella:

“I problemi che ho avuto là, semplicemente, erano aver fatto fatica a legarmi con qualcuno, essendo un posto dove non c’è amore. Poi mi nominavano tantissimo. La fame è stata il mio peggior nemico e Marco lo sa, sono sicura che non mi conosce nella vita reale“.

In merito alle recenti accuse, Helena Prestes non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione in risposta. Al momento, la modella brasiliana preferisce mantenere il silenzio sulla questione.