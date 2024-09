Un terribile lutto ha colpito Marco Mengoni: è morta la madre Nadia Ferrari. La donna, prima sostenitrice del cantante, combatteva da tempo contro una malattia ed è deceduta all’età di 65 anni.

Marco Mengoni in lutto: è morta la madre Nadia Ferrari

Nella serata di domenica 22 settembre 2024, è morta Nadia Ferrari, madre di Marco Mengoni. La triste notizia è stata resa pubblica dalla pagina Ronciglione per Marco, in cui si legge: “Siamo increduli, ci siamo salutati il 3 agosto, il tuo sorriso raggiante resterà impresso nel mio cuore così come la tua dolcezza“. Stando a quanto fa sapere Repubblica, la 65enne combatteva da tempo contro una brutta malattia.

Il triste annuncio e la data dei funerali

La pagina Facebook Ronciglione per Marco è gestita dai fan che conoscono Marco Mengoni da sempre, ossia i suoi concittadini. Il triste annuncio della morte di Nadia recita:

“Siamo vicini alla famiglia Mengoni per la perdita di Nadia… mancherai tantissimo”.

I funerali della 65enne si terranno martedì 24 settembre, alle ore 11:00, nel Duomo di Ronciglione.

Marco Mengoni: il rapporto con la madre

Marco Mengoni era molto legato alla madre Nadia. E’ stata lei a sostenere la sua passione per il canto fin da quando era un bambino. Nel 2023, quando ha vinto Sanremo, il cantante le aveva dedicato la vittoria: “Dedico questo festival alla donna che mi ha messo al mondo. Devo ringraziare la vita per avermi fatto superare delle esperienze forti che però ti forgiano e ti fanno crescere. Parlo di esperienze di vita privata che sono molto delicate“. Alla mamma, l’artista ha dedicato il brano Luce.