Valentino Rossi, a 10 anni dalla morte di Marco Simoncelli, ha voluto ricordarlo, raccontando le sensazioni che ha provato dopo aver appreso la notizia.

Marco Simoncelli, il ricordo di Valentino Rossi: le sue emozioni

Ieri, sabato 23 ottobre, è stato il 10° anniversario del tragico incidente di Sepang, in cui ha perso la vita Marco Simoncelli. Valentino Rossi ha voluto ricordare il Sic, svelando tutte le sensazioni che ha provato quel giorno del 2011, quando il pilota di motociclismo è morto dopo un drammatico impatto in pista, durante la gara della MotoGP del GP della Malesia. Un evento terribile, che ha sconvolto tutti, e per Valentino Rossi è stata davvero dura, come lui stesso ha voluto raccontare, tirando fuori tutte le sue emozioni e svelando quello che ha provato quel giorno.

Marco Simoncelli, il ricordo di Valentino Rossi: “È stata durissima, è stato un momento drammatico”

“Sono 10 anni che il SIC non c’è più, 10 anni che se guardo alla mia vita sono passati, ma se penso a lui è come se non lo fossero. Mi sembra passato molto meno dall’ultima volta che l’ho visto. È stata durissima, è stato un momento drammatico soprattutto quel giorno a Sepang, uno di quei momenti in cui ti chiedi come ca**o farai ad andare avanti. La sensazione che ho provato nell’ufficio dopo la gara insieme a Uccio e Max è una delle cose che non mi dimenticherò mai.

Io ho perso un amico e abbiamo tutti perso un grande pilota, ma ricordarlo è sempre una cosa bella. Mi sembra di averlo visto pochi mesi fa” ha raccontato Valentino Rossi, ricordando Marco Simoncelli, collega e amico.

Marco Simoncelli, il ricordo di Valentino Rossi: le ultime qualifiche

Nella giornata di ieri, 23 ottobre 2021, sul circuito di Misano intitolato a Marco Simoncelli, proprio a dieci anni di distanza, l’amico Valentino Rossi ha disputato le ultime qualifiche MotoGP in Italia.

Queste qualifiche non gli hanno regalato grandi soddisfazioni, visto che ha chiuso il Q1 con il peggior tempo. Nella gara di domenica del GP dell’Emilia Romagna sarà costretto a scattare dall’ultima casella della griglia di partenza. I suoi ragazzi della VR46 Academy hanno ottenuto maggiori soddisfazioni. Pecco Bagnaia ha conquistato la pole positione e Luca Marini ha ottenuto il suo miglior risultato di sempre. In una giornata così importante non poteva mancare il ricordo di Simoncelli.