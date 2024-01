Il corpo della 42enne Maria Antonietta Panico è stato ritrovato senza vita dall’ex marito sul letto di casa, circondata da macchie di sangue. Sul cadavere, però, non c’erano segni di ferite evidenti e la sua morte, anche per questo motivo, è avvolta nel mistero.

Maria Antonietta Panico, l’autospia sul cadavere: l’esame

Nessuna violenza, nessuna ferita, nessuna lesione. È questo quanto è emerso dal primo esame esterno effettuato dal medico legale sul corpo senza vita di Maria Antonietta Panico. Per saperne di più, come sempre accade in questi casi, ci si deve affidare all’autopsia. L’esame autoptico è stato fissato per la giornata di oggi e sarà svolto dal medico legale Dario Raniero di Verona.

Maria Antonietta Panico, l’autospia sul cadavere: le indagini

Pm e carabinieri che stanno indagando sul caso non possono al momento escludere alcun tipo di ipotesi. Il decesso, secondo la prima visita, potrebbe essere avvenuto qualche giorno prima rispetto al ritrovamento del corpo: questo suggerisce lo stato in cui si trovava il cadavere quando l’ex marito ha contattato le autorità. La figlia 16enne della donna, inoltre, ha spiegato che da due giorni non riusciva a contattare la madre: le indagini proseguono senza sosta.