Il biopic su Maria Callas, diretto dal regista cileno Pablo Larraín e presentato in anteprima mondiale il 29 Agosto al Festival del Cinema di Venezia, è uno dei film del momento. Nella pellicola non è passata inosservata la presenza dello storico amaro dei Fratelli Branca Distillerie, Fernet-Branca. Ecco il perché di questo dettaglio.

Fernet-Branca e Maria Callas

Alcune ricostruzioni storiche parlano di una Maria Callas solita concedersi un bicchiere di Fernet-Branca nei momenti di relax, ma anche durante le sue tournée, e soprattutto prima di salire sul palco.

L’artista utilizzava il Fernet-Branca, arricchito con foglie di menta, per riscaldare la sua voce, ma la preparava anche ad incantare il pubblico. Dunque, l’amaro non è una semplice comparsa, ma ha un ruolo da protagonista all’interno del film. Inoltre, la leggenda narra che questa abitudine abbia ispirato la creazione di un altro prodotto storico della casa Branca: il Brancamenta.

Niccolò Branca, AD e Presidente di Fratelli Branca Distillerie, ha espresso tutta la sua gioia per quanto accaduto e ha affermato:

“Siamo orgogliosi di essere parte di questo straordinario progetto cinematografico. E vedere il nostro iconico amaro in un racconto così unico che celebra la Divina in un contesto così prestigioso e di alto profilo”.

Il film su Maria Callas

Il film “Maria” è scritto da Steven Knight (Spencer, Peaky Blinders), e prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures, Juan de Dios Larraín per Fabula Pictures e Jonas Dornbach per Komlizen Film.

Il prodotto cinematografico racconta la straordinaria e affascinante storia di Maria Callas, la più grande cantante d’opera del mondo. Il biopic, tanto atteso dal pubblico, vede il ritorno sul grande schermo dell’attrice Angelina Jolie nei panni di Maria Callas.