Maria De Filippi è stata pizzicata mentre si concede una passeggiata a cavallo in dolce compagnia. Al suo fianco c’è un compagno inedito, che nessuno si aspettava. Vediamo chi è.

Maria De Filippi a cavallo con un compagno inedito

Dopo una stagione ricca di successi, Maria De Filippi si sta concedendo un po’ di meritato relax. In vista di un altro anno ricco di impegni, tra Uomini e Donne, Amici e C’è posta per te, la conduttrice si è goduta una passeggiata a cavallo in compagnia di un amico, nonché collaboratore di lunga data.

Con chi è stata immortalata Maria De Filippi?

Il settimanale Chi ha pizzicato Maria De Filippi durante una passeggiata a cavallo con Filippo Bisciglia. La conduttrice non ha mai nascosto la sua passione per l’equitazione che, a quanto pare, condivide con il conduttore di Temptation Island. I due, oltre ad essere collaboratori di lunga data, sono uniti da una bellissima amicizia.

Maria De Filippi pronta per la stagione 2024/2025

Molto probabilmente, anche la passeggiata a cavallo è servita a Maria per ricaricare le energie. La stagione televisiva 2024/2025 si prospetta ricca di impegni. Oltre a Uomini e Donne, Amici, C’è posta per te e Tu Si Que Vales, la De Filippi sarà impegnata anche con la nuova edizione de La Talpa e una versione autunnale di Temptation Island.