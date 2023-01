Maria De Filippi dieta: i segreti della sua forma fisica

Riuscire a mantenersi in forma non è mai facile e quando si raggiunge la soglia dei sessanta il percorso rischia di complicarsi. Non è così per Maria De Filippi che, nonostante i suoi 62 anni, si mantiene in buona forma fisica. Qui sveliamo i suoi segreti di bellezza e come fa ad avere buon fisico grazie a tanto allenamento e alimentazione sana.

Maria De Filippi dieta

Nei vari programmi che conduce, appare sempre in splendida forma e il merito è sicuramente della dieta che Maria De Filippi segue e che le sta dando grandi risultati. La signora della televisione è sempre molto elegante e da anni sfoggia un buono stato di forma, anche grazie ai consigli di Belen Rodriguez, che le ha fornito suggerimenti utili.

Nonostante abbia 61 anni, riesce comunque a sfoggiare un bel fisico stando attenta all’alimentazione e ai piatti che consuma di giorno in giorno. Segue un regime di vita molto equilibrato e sano, oltre che salutare, che le permette di non appesantirsi troppo e riuscire a conservare un buona forma fisica e una pelle luminosa, nonostante lo scorrere del tempo.

La dieta e l’allenamento sono sicuramente i due fattori principali del fisico di Maria De Filippi. Un fisico che riesce a mantenere in forma grazie a uno stile di vita semplice nutrendosi di pasta soltanto una volta a settimana e con porzioni che non superano i 60 grammi giornalieri. Mangia poco pane e predilige la carne bianca rispetto alla rossa e il pesce.

Con il passare degli anni, ha ridotto il consumo di carboidrati e grassi e non si definisce una grande amante dei dolci. Si nutre poi di piatti e alimenti sani come i latticini magri, i legumi, la frutta e la verdura. Non manca poi l’attività fisica che pratica con costanza e regolarità come crossfit, tennis che pratica da diverso tempo.

Maria De Filippi dieta: consigli

In questi anni di televisione, la conduttrice Maria De Filippi è sempre riuscita a mantenere un buon peso forma e il merito, oltre alla dieta che segue, va anche ai consigli forniti da Belen Rodriguez. I suggerimenti della showgirl argentina che è sempre in splendida forma hanno aiuto molto la De Filippi nella cura del suo aspetto e fisico.

In questo modo, ha cambiato radicalmente le sue abitudini grazie a una alimentazione sana e a tantissimo allenamento che pratica con una certa assiduità. Il segreto del so fisico è stato spiegato proprio dalla De Filippi nel corso di una intervista che ha rilasciato dove ha deciso di curare molto più l’alimentazione dedicando maggiore tempo al fitness.

Ispirata anche dalle storie su Instagram di Belen Rodriguez, anche nella postura da tenere durante le pulizie di casa, la De Filippi ha deciso di seguire il suo modus operandi optando per un allenamento in palestra molto costante. Un allenamento a cui si dedica dalle tre alle quattro volte a settimana insieme al suo istruttore di crossfit.

Sono sane abitudini che coinvolgono sia l’alimentazione che l’attività fisica che hanno aiutato e aiutano Maria De Filippi a essere in forma con un fisico che può fare invidia a molte colleghe e ragazze molto più giovani di lei.

