Amici, Maria De Filippi con un look da urlo: marca e prezzo

Amici, Maria De Filippi con un look da urlo: gli abiti hanno un costo non proprio economico.

Nell’ultima puntata di Amici, Maria De Filippi ha scelto di sfoggiare un look che non si discosta troppo dal suo stile.

Un tailleur color pastello, con un bel paio di sneakers. Vediamo marca e prezzo dei capi.

Amici: Maria De Filippi con un look da urlo

Maria De Filippi, in occasione della puntata di Amici del 27 novembre 2022, ha sfoggiato un look che è stato promosso a pieni voti dai fan. Come accade spesso, la conduttrice ha optato per un tailleur, abbinandolo ad un bel paio di sneakers. Per la signora Costanzo, la comodità viene prima di ogni cosa.

Non a caso, ha indossato un outfit simile anche per la finale di Tu Si Que Vales. Soltanto a C’è posta per te sceglie look più sofisticati.

La marca del look di Maria De Filippi

Per l’ultimo appuntamento di Amici, Maria ha scelto un tailleur rosa pastello, firmato da Alexander McQueen. Si tratta di una delle case di moda che la De Filippi ama di più. La giacca è monopetto, con un orlo asimmetrico, revers a lancia e chiusura con un unico bottone, mentre il pantalone è a sigaretta.

Le scarpe, invece, sono di Louis Vuitton. Per l’esattezza, sono le LV Archlight, con le iniziali LV sulla linguetta e l’asola posteriore in tela monogram.

Quanto costa il look di Maria De Filippi?

L’ultimo look che la De Filippi ha scelto per Amici non è affatto economico. Il tailleur di Alexander McQueen viene 2.380 euro, 1.690 la giacca e 690 euro il pantalone. Le scarpe di Louis Vuitton, invece, costano 790 euro.

L’outfit di Maria, quindi, ha un valore totale di 3.170 euro.